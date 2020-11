Massaro: “I segreti del Milan? Unione, spirito di sacrificio e…Ibra”

MILANO – L’ex bomber rossonero Daniele Massaro, oggi impegnato nel ruolo di Brand Ambassador del Milan, ha parlato dell’ottimo avvio di stagione della squadra meneghina ai microfoni di Fanpage: “Il Milan è diventato squadra. I giocatori hanno assimilato i vari meccanismi e mettono in campo l’atteggiamento giusto. Ognuno si sacrifica per l’obiettivo comune e questo è fondamentale per raggiungere risultati importanti. Il gruppo si è compattato, ha grande consapevolezza nei propri mezzi e adesso c’è un’identità ben precisa e riconoscibile in campo”.

SU IBRAHIMOVIC – “Tutta la squadra lavora per farlo segnare. Lui è il punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Io quando segnavo un gol mi sentivo felice, ma dietro ad ogni rete c’era il lavoro di tutti e questo lo si vede anche oggi. Ibra è un esempio per i più giovani e contribuisce alla loro crescita, soprattutto sotto il punto di vista della mentalità”.