Massaro: “Ho fiducia in Colombo, sentiremo parlare molto di lui”

MILANO – L’ex centravanti rossonero Daniele Massaro, intervenuto ai microfoni di Milan Tv, si è espresso sull’esordio che sta per fare Lorenzo Colombo dal primo minuto, con il compito di sostituire Zlatan Ibrahimovic: “Ha veramente delle grandi qualità. Non lo conosco a livello personale, ma basta vedere il suo atteggiamento e parlare con chi gli sta vicino per capire che è un ragazzo a posto. Sono sicuro che sentiremo parlare di lui per molto tempo. Deve cercare di fare le cose semplici, seguendo tutte le indicazioni dell’allenatore. Saranno fondamentali i primi palloni per l’autostima e la fiducia. Io sono ottimista: credo che questo ragazzo abbia delle potenzialità enormi. Stasera la squadra non deve commettere l’errore di sottovalutare la partita. L’avversario chiaramente è meno forte, ma i giocatori devono rimanere sempre sul pezzo”.