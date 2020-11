Marianella: “Normale che Ibra sia un po’ stanco. Pioli? Allenatore che adoro”

MILANO – Il noto telecronista Massimo Marianella, tramite i microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic per questo Milan: “Al di là della sua rabbia per i rigori sbagliati e per la mancata vittoria col Verona, Ibra lo vedo molto rilassato in questo momento. E’ fondamentale per la squadra, sia per ciò che fa in campo, sia perché è un catalizzatore di attenzioni. E’ normale che sia un po’ stanco adesso, ma c’è una struttura societaria nel Milan e soprattutto un allenatore che adoro, cioè Pioli, che è molto bravo a fare questo tipo di valutazioni”.