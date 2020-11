MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato il rendimento stratosferico di Zlatan Ibrahimovic: “E’ un calciatore di cui non ci si può non innamorare. Unisce lo strapotere fisico ad una tecnica da trequartista: era un fuoriclasse da giovane, lo è ancora oggi a 39 anni. Ibrahimovic è un top player e in ogni partita dimostra di esserlo anche a questa età”.