Maldini: “Vogliamo rinnovare il contratto di Calhanoglu. Sullo Scudetto…”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Milan, Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è stato intervistato da Sky Sport: “La parola Scudetto non mi fa paura, ma se non dovessimo vincerlo di certo non ci arrabbieremmo. Noi dobbiamo essere ambiziosi e fare il massimo, se poi manterremo questa continuità, perché non dovremmo proporci per lo Scudetto? Ricordo Champions che abbiamo vinto perché ci credevamo fino in fondo. Tuttavia, se non dovessimo vincere il campionato, non sarebbe una delusione”.

SU GATTUSO – “Rino è un allenatore ormai completo, è già alla seconda esperienza ad altissimo livello. E’ l’allenatore giusto per il Napoli e sta facendo un lavoro pazzesco. Come uomo è sempre Rino: ogni volta che ci vediamo parliamo delle nostre famiglie”.

SU CALHANOGLU – “Ci sarà sicuramente un contatto col suo agente. La nostra intenzione è di tenere Hakan, così come Donnarumma. Come ho detto in passato, però, occorre esser contenti in due quando si deve chiudere una trattativa. Credo che in questo momento Calha sia abbastanza sereno, è un ragazzo che dà l’anima ed emotivamente è più coinvolto di altri”.