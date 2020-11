Maldini sul FFP: “E’ un freno, ma siamo sulla strada giusta”

MILANO – Il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini, si è espresso sul Fair Play Finanziario in un’intervista concessa a DAZN: “Indubbiamente è un freno, perché non ti permette di investire quello che tu vorresti. Però credo che sia la strada giusta: noi siamo partiti con un’idea che un giorno potrà diventare auto sostenibile. Ciò ha un valore ancor più grande in un momento come questo”.

SU PIOLI – “E’ bravo nel trasmettere i suoi pensieri alla squadra, con un vigore che, da una persona così pacata e onesta, non ti aspetti. Non è debole coi ragazzi; non gli riconoscevo questa caratteristica”.