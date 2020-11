Lupi: “Bonera è molto preparato. Milan, sei in ottime mani”

MILANO – L’ex allenatore del Milan Primavera, Alessandro Lupi, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare di Daniele Bonera che domenica guiderà la squadra meneghina, contro il Napoli, al posto di Stefano Pioli: “Sono davvero contento per lui perché è un ragazzo molto umile e con tanta voglia di crescere. Abbiamo svolto insieme il corso di allenatore Uefa Pro e durante i viaggi per Coverciano ci siamo confrontati spesso. Domenica andrà ad affrontare una partita molto delicata e affascinante. Daniele però è molto preparato e ha la fiducia sia della società che dello stesso Pioli, quindi coordinandosi non avranno problemi a dirigere gli allenamenti e la partita. Anzi, mi sembra un’occasione per cementificare ulteriormente il gruppo”.