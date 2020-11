Lo Monaco: “Juve grande delusione. Milan, Inter e Napoli devono approfittarne”

MILANO – Intervistato dai microfoni di TMW, Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania oggi Consigliere Federale, si è espresso su questo inizio di campionato: “La delusione maggiore in Serie A in questo momento è la Juventus. Il cambio in panchina è stato troppo drastico. Pirlo non ha esperienza. Inoltre per alcuni giocatori si fanno sentire gli anni e ci sono carenze in mezzo al campo. La Juve quest’anno non ha la solita marcia e questo deve ringalluzzire le società che possono lottare per lo Scudetto, come Inter, Milan e Napoli”.