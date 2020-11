MILANO – In occasione della sfida d’Europa League contro il Milan, in programma oggi alle 19 e valida per la quarta giornata del Girone H, Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha diramato la propria lista di convocati: Karnezis, Djalo, Bamba, Ikone, Yilmaz, Weah, Pied, Bradaric, Maignan, Botman, Xeka, Araujo, Lihadji, Soumare, Niasse, Chevalier, Fonte, David, Yazici, Andre, Soumaoro, Reinildo.