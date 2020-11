Lille, Galtier: “Milan favorito, per noi è un privilegio giocarci contro”

MILANO – In conferenza stampa Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha parlato della sfida contro il Milan in programma questa sera a San Siro: “Il Milan è un club storico che sta portando avanti bene l’unione di giocatori giovani ed esperti, come facciamo anche noi. Ibra è uno di quei giocatori esemplari ai quali i giovani si devono ispirare. È un centravanti fantastico, che continua a fare grandi cose. È sempre stato un avversario duro. Dovremo provare a colpirli sfruttando i loro punti deboli. I rossoneri rimangono favoriti, per noi è un privilegio giocarci contro e cercheremo di non subire troppo”.