Kjaer: “Stasera come una finale, non possiamo sbagliare”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato della sfida di questa sera contro il Bodo/Glimt: “L’abbiamo preparato come al solito, con la massima concentrazione. Giochiamo contro un avversario particolare e bisogna affrontare questa sfida come fosse una finale, perché è una partita secca. Dobbiamo portare il massimo rispetto ai nostri avversari, però noi siamo il Milan e dobbiamo fare la partita e conquistare la qualificazione. E’ una partita fondamentale, non possiamo sbagliare”.