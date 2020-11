Kjaer sfida il suo passato: “Nel Lille mi sono trovato benissimo”

MILANO – Il difensore rossonero Simon Kjaer, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del biennio vissuto nel Lille, squadra che domani affronterà a San Siro in Europa League: “E’ stato un periodo bellissimo, in cui è nato anche il mio primo figlio. Sono stato bene non solo sul piano professionale. Avevamo una squadra molto forte. Adesso è cambiata completamente, ma il Lille ha comunque dei giocatori bravi e un club ben organizzato. E’ un piacere incontrarlo di nuovo”.