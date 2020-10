Kjaer: “Giocare nel Milan è un sogno, voglio restare a lungo”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da ‘Ekstrabladet’, Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato di questa esperienza rossonera: “In passato ero molto tentato dalla Premier League e ci sono state delle opportunità per andarci a giocare. Però ho sempre preferito il clima caldo e la buona cucina dell’Europa meridionale. Certo, nel calcio non si può mai sapere quel che può accadere e le cose possono cambiare molto velocemente, ma sono arrivato a un punto della mia carriera in cui ho trovato la felicità al Milan. Vestire questa maglia è stato un sogno per anni e spero di rimanere qui a lungo”.