Juric sullo Scudetto: “Occhio a questo Milan, per la Juve non sarà una passeggiata…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha elogiato il Milan inserendolo nella lista delle squadre favorito per lo Scudetto: “Magari lo vincerà ancora la Juve, ma non penso che ci riuscirà con la facilità con cui ha vinto negli ultimi anni. Non vedo i bianconeri dominanti come nelle scorse stagioni. Il Milan è fantastico, ha giocatori straordinari, di grande forza e qualità. Anche per la Roma vale la stessa cosa. Quest’anno non sarà una passeggiata per la Juventus…”.