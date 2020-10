Julio Cesar: “Vi dico il mio pronostico per il derby”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Globoesporte, Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ha ricordato un derby che gli sta particolarmente a cuore: “Nel 2009 il Milan era nostro avversario diretto per la vittoria del campionato e perse fuori casa con l’Udinese. Io volevo andare in Piazza Duomo, dove i tifosi vanno a festeggiare. Mourinho non voleva andare, l’ho seguito fino in camera sua e gli ho detto che se non fosse andato non avrebbe più vinto un titolo nella sua carriera. Si è alzato, mi ha insultato, ha organizzato velocemente due pullman e siamo andati in piazza a festeggiare. Noi vincemmo la partita 3-0 contro il Siena. Come finisce stasera? Dico che vince l’Inter 2-0”.