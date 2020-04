Il Milan si prepara alla ripartenza: pronto il maxi-ritiro

MILANO – Gli allenamenti sono ancora sospesi ma, salvo ulteriori divieti da parte del Governo, lunedì 4 maggio potrebbero ricominciare. Il Milan, così come altri club di Serie A, si sta preparando per l’eventuale ripartenza. Come riferisce Il Corriere dello Sport, nel centro sportivo di Carnago è già stata svolta la sanificazione e l’idea è quella di un maxi-ritiro proprio a Milanello. Le stanze riservate ai giocatori sono singole, così da tenerli a distanza, così come anche durante gli allenamenti dovranno essere rispettate le fondamentali misure di sicurezza.

