Furlani e Moncada pensano ad un nuovo colpo per la difesa

L'intenzione di Furlani e Moncada , sarebbe quella di scovare un profilo giovane, da affiancare e far crescere affianco a Kjaer oramai 34enne e Tomori . Ovviamente la difesa del nuovo Milan , vedrà la titolarità del giovanissimo Thiaw che ha stupito lo scorso anno per fisicità e temperamento. Kalulu verrà utilizzato non più come terzino, ruolo ricoperto dagli esperti Calabria e Theo, ma bensì come centrale di difesa alternandosi allo stesso Thiaw .

I Nomi

Sembrerebbe esserci stato un ripensamento da parte della società rossonera per Maxime Estève. Il classe 2002 in forza al Montpellier, sembra essere un punto fisso da diverso tempo nell'agenda di Moncada. Il Francese alto 193cm ha una valutazione che si aggirerebbe sui 6-7 milioni di euro, e come riportato da Tuttosport, sarebbe il profilo più idoneo per completare la difesa del 'Diavolo'. Il duo Furlani-Moncada sembrerebbe avessero sondato il terreno per i profili di Langlet del Barcellona e Kabak dell'Hoffenheim. Il primo avrebbe una valutazione di 1o milioni e non rientrerebbe nei piani di Xavi, il secondo invece è stato valutato dal club tedesco tra i 10 e i 13 milioni. Il Milan a questo punto agirà sicuramente con molta calma per le operazioni in entrata, anche perchè ad oggi è la società che ha speso di più in questa sessione di calciomercato.