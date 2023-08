Monza-Milan, sold-out per il primo trofeo Silvio Berlusconi

Probabile test anche per i due nuovi acquisti

Il tecnico Stefano Pioli avrà così l'occasione di poter inserire per la prima volta in una gara ufficiale, gli ultimi due acquisti Chukwueze e Musah. Per ora i rossoneri non sono riusciti a vincere in nemmeno un occasione, e dunque avranno l'opportunità di rifarsi proprio Martedì 8 Agosto. Il tecnico è rientrato in Italia fiducioso di quello che ha visto, come lui stesso ha dichiarato nel post partita contro il Real Madrid, sfida persa di misura per 3 a 2. Lo stesso dovrà essere bravo ad inserire 5 undicesimi dei nuovi volti nella rosa titolare. Il Milan attualmente è una macchina in costruzione, e dovranno essere bravi tecnico e giocatori a trovare la giusta amalgama. Quanto visto in queste primissime uscite e dai commenti generali sui nuovi acquisti, sembrerebbe appunto che Reijders convincesse Loftus un po' meno, bene Romero e Pulisic valore aggiunto. Per il tecnico rossonero sarà una sfida importante, ma come in tutte le sfide il bello si vedrà alla fine.