Ferri: “Sarà un derby equilibrato. Inter superiore tecnicamente, ma…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, ha parlato del derby di Milano che dovrebbe andare in scena sabato prossimo: “Al di là delle assenze, mi aspetto una sfida bellissima. Il Milan è in salute e a punteggio pieno, con una squadra che ha trovato grande fiducia e crede nel lavoro del suo allenatore. Può competere per un posto in Champions League. Dall’altra parte c’è un’Inter forte e costruita per vincere. Un derby così affascinante mancava da qualche anno. Dal punto di vista della qualità l’Inter è superiore, ma non avrà a disposizione giocatori come Bastoni, Skriniar e Nainggolan, mentre nel Milan tornerà Ibra. Quindi questa differenza si potrebbe ridurre, se non annullare. Zlatan è un giocatore che può cambiare gli equilibri. Sarà comunque un derby combattuto, non da 3-0 o 4-0”.