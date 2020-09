Ferrari: “Tanti giovani attorno al fenomeno Ibra: bella scommessa del Milan”

MILANO – La giornalista Paola Ferrari, conduttrice della trasmissione ‘Novantesimo Minuto’ in onda su Rai 1, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano Repubblica, parlando anche del Milan: “Avevo otto anni quando mio padre, tifoso interista, mi portava all’Arena di Milano a vedere le partite dei nerazzurri. Io però non seguii la sua passione. Ora mi sembra che nel Milan stia nascendo una bella scommessa di giovani attorno a quel fenomeno di Zlatan Ibrahimovic. Vedremo cosa accadrà in questa stagione”.