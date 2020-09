F.Galli: “Pioli ha una squadra completa, speriamo che…”

MILANO – Oltre a quelle di Mauro Tassotti, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta anche alcune dichiarazioni di Filippo Galli, ex difensore rossonero, sulla stagione che il Milan inizierà ufficialmente questa sera, affrontando lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League: “Speriamo sia l’inizio di una nuova ‘Golden Age’, come ai tempi del presidente Berlusconi. Ora Pioli ha una squadra completa, con cui può togliersi delle soddisfazioni”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra pesante notizia di mercato in casa rossonera. Scatta l’allarme rosso: prossimi giorni decisivi, ecco cosa potrebbe succedere! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA