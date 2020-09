Tassotti: “Milan, Europa League da affrontare con il massimo impegno”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato del Milan in vista di questo inizio di stagione: “L’Europa League non è esattamente il palcoscenico al quale il Milan era abituato e a cui aveva abituato i propri tifosi, ma le squadre che non l’affrontano nel modo giusto poi si pentono nel corso della stagione. Mi auguri quindi che i rossoneri svolgano questa competizione al massimo delle loro possibilità: vincendola ti porti a casa un trofeo e un posto in Champions League. Va affrontata seriamente e il Milan lo farà”.