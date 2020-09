Calciomercato Milan, allarme: ecco cosa può succedere nei prossimi giorni

Calciomercato Milan, prossimi giorni decisivi per il futuro rossonero

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan si prepara ad affrontare il primo ostacolo ufficiale della stagione. Il match che vedrà protagonista la squadra di Pioli contro lo Shamrock Rovers riveste un’importanza che va oltre il mero passaggio del turno in Europa League. Come vi abbiamo riferito negli scorsi giorni, i botti finali del calciomercato rossonero potrebbero dipendere dall’approdo o meno del Diavolo alla fase a gironi della competizione europea. Secondo La Gazzetta dello Sport, superare i tre step preliminari porterebbe il Diavolo ad incassare una cifra minima di 15 milioni di euro, che potrebbe aumentare grazie ad un buon andamento nel girone. Insomma, l’Europa League porterebbe non solo prestigio, ma anche un guadagno economico rilevante.

A tal proposito il Corriere della Sera rivela una notizia che fa scattare l’allarme in casa rossonera. Sembrerebbe infatti che in caso di mancata qualificazione alla fase a gironi, il club di via Aldo Rossi potrebbe essere costretto a compiere un pesante sacrificio sul mercato. Uno dei nomi papabili per ottenere una cospicua cifra cash sarebbe quello di Gigio Donnarumma, la cui trattativa per il rinnovo sembrerebbe ancora in altissimo mare. Detto questo, la dirigenza meneghina rimane in ogni caso ottimista, potendo contare sulla volontà del portierone della Nazionale, che intende rimanere a Milanello.

Il quotidiano si dice possibilista sul proseguo del matrimonio fra Gigio ed il Milan, "è difficile, ma fattibile". La soluzione della vicenda starebbe nel compromesso fra le esose richieste di Raiola e l'attuale ingaggio percepito dall'estremo difensore rossonero. L'intesa potrebbe essere raggiunta con un ingaggio fra i 7 e gli 8 milioni di euro.