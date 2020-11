F.Galli: “Milan consapevole della sua forza, il club ha trovato la formula magica”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sport, Filippo Galli, grandissimo ex rossonero, ha parlato del rendimento straordinario che sta fornendo il Milan in questo avvio di stagione: “Direi che ciò che piace oggi del Milan è la consapevolezza della propria forza. E’ una squadra che sa stare bene in campo e in cui ognuno lotta per l’altro. Credo che Pioli abbia fatto un grande lavoro, ma c’è anche una questione di attitudine da parte dei calciatori, che manca invece al Napoli come ha detto lo stesso Gattuso. L’unione di esperienza e di gioventù è la cosa migliore. Il Milan sembra aver trovato la formula magica e i risultati si stanno vedendo”.