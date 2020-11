F.Galli: “Milan candidato allo Scudetto. Sull’infortunio di Ibra…”

MILANO – L’ex difensore Filippo Galli, contattato dai microfoni di Tuttomercatoweb, si è espresso su questo inizio di campionato: “Le due sorprese sinora sono il Sassuolo e il Milan, credo che nessuno se li aspettasse in prima e seconda posizione dopo otto giornate. A inizio stagione pensavo ad Inter e Juventus come le favorite per lo Scudetto ma ora, anche se è ancora presto per fare valutazioni, aggiungerei anche il Milan”.

SU IBRAHIMOVIC – “E’ stato determinante, ma credo che il lavoro della società e dello staff siano stati altrettanto importanti. Purtroppo dovremo farne a meno per un po’ a causa del suo infortunio, ma sarà un banco di prova per tutta la squadra. Io sono fiducioso”.