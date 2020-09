Ex Milan – Tanti auguri a Ruud Gullit, leggenda rossonera

MILANO – Spegne oggi 58 candeline Ruud Gullit, ex calciatore olandese e leggenda rossonera. All’ombra del Duomo, in cui è stato grandissimo protagonista nell’epopea di Arrigo Sacchi, ha vinto tre Scudetti, altrettante Supercoppe Italiane, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. Inoltre, si è tolto la soddisfazione di ricevere il Pallone d’Oro nel 1987, appena cominciata la sua avventura milanista. In carriera ha vestito anche le maglie di Haarlem, Feyenoord, Psv Eindhoven, Sampdoria e Chelsea.