Europa League, Pioli: “Bodo/Glimt avversario molto forte”

MILANO – Il Milan porta avanti il suo percorso in Europa League grazie alla vittoria di ieri sera sul campo dello Shamrock Rovers e, giovedì prossimo, è in programma il prossimo turno preliminare, contro il Bodo/Glimt. Qualora i rossoneri vincessero, sfiderebbero nel turno successivo una fra Besiktas e Rio Ave. Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della squadra norvegese direttamente il tecnico rossonero Stefano Pioli: “Andremo ad affrontare una squadra molto forte, che sta stravincendo il proprio campionato: è un avversario da non sottovalutare. Adesso però pensiamo a cominciare bene la Serie A, preparandoci per la sfida di lunedì contro il Bologna”. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra pesante novità di mercato in casa rossonera. Ora può cambiare tutto: è arrivata l’ufficialità! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA