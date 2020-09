Europa League – Ecco chi affronterà il Milan se supererà il prossimo turno

MILANO – Dopo aver liquidato a Dublino lo Shamrock Rovers per 2-0, il Milan si prepara ad iniziare anche il campionato: lunedì sera, infatti, è in programma la sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Giovedì prossimo, invece, la squadra di Stefano Pioli tornerà in campo in Europa League, contro i norvegesi del Bodo/Glimt a San Siro. Qualora i rossoneri superassero anche quel turno, andrebbero ad affrontare la vincente di Besiktas-Rio Ave in trasferta nell’ultimo preliminare, che precederà la fase a gironi della competizione. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra pesante novità di mercato in casa rossonera. Ora può cambiare tutto: è arrivata l’ufficialità! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA