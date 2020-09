Europa League, Milan-Bodo/Glimt: domani la conferenza di Pioli

MILANO – Archiviato il doppio successo contro Shamrock Rovers e Bologna, per il Milan è già il momento di preparare un’altra partita: il prossimo impegno, infatti, è in programma fra appena due giorni. Giovedì sera la squadra di Stefano Pioli affronterà il Bodo/Glimt a San Siro, alle 20.30, in Europa League. Il tecnico rossonero presenterà la sfida in conferenza stampa, dal centro sportivo di Milanello, domani pomeriggio alle ore 14. Sul nostro sito potrete seguire la diretta testuale.