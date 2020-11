Donadoni: “Il Milan va forte, ma il percorso è molto lungo. Maradona? Quando lo affrontavi…”

MILANO – L’ex calciatore rossonero Roberto Donadoni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rete 8 Sport, soffermandosi sulla stagione che sta disputando il Milan ed esprimendo un pensiero per ricordare Diego Armando Maradona: “I risultati che il Milan sta ottenendo sono sulla scia della seconda parte dello scorso campionato. Sta facendo molto bene e la vittoria sul campo del Napoli ne è stata un’altra dimostrazione. Tuttavia il percorso è ancora lunghissimo, non è tempo di fare bilanci. La squadra deve continuare così. L’assenza di Ibra inevitabilmente pesa: è un giocatore straordinario che trasforma in gol il lavoro dei compagni, ma il Milan ha dei giocatori bravi in grado di sostituirlo”.

SU MARADONA – “Sono molto addolorato per la sua scomparsa. E’ stato un campione immenso. Quando lo affrontavi, sapevi di avere davanti a te il giocatore più forte di tutti”.