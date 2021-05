Dicono di Milan… – Le parole del 3 maggio

MILANO – “Dicono di M…ilan“, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole del giorno sull’universo Milan. Dicono di M…ilan – Le parole del giorno ANDREA COSTA (SOTTOSEGREATARIO AL MINESTERO DELLA...

ANDREA COSTA (SOTTOSEGREATARIO AL MINESTERO DELLA SALUTE CON DELEGA ALLO SPORT) A RADIO PUNTO NUOVO - "Ritengo sia più facile controllare 1.000 persone in uno stadio che in una piazza, stiamo riflettendo sulla possibilità di aprire gli impianti sportivi non solo per la finale di Coppa Italia, ma anche per le ultime due giornate di campionato. Giovedì mi incontrerò con il presidente Dal Pino, dobbiamo valutare giorno per giorno i dati, nella speranza di poter tornare al più presto alla normalità. Da tifoso del Milan, mi auguro che la squadra possa qualificarsi per la Champions League, ma sarà complicato".

HAKAN CALHANOGLU SU INSTAGRAM - "When these people talk too much". Il post completo:

MANUELE BAIOCCHINI A SKY SPORT - “Contro il Benevento, il Milan ha dato segni di buona salute tornando a tratti ai livelli di inizio stagione. C’è però un problema attacco perché il Milan segna poco. Nelle ultime 10 partite, il Milan ha segnato solo 15 gol, escluso il gol di Scamacca contro il Genoa che è un’autorete. Gli attaccanti segnano poco in questo momento. Rebic ne ha fatti 2, Leao 1 e Ibrahimovic solo 1. Nelle ultime 7 partite che lo svedese ha giocato, ha segnato solo contro la Fiorentina. Un digiuno più lungo di 3 partite mai gli era capitato in questa stagione. Ibra è affamato e sente molto la sfida contro la Juventus. Invece Calhanoglu ha ripreso a viaggiare su buoni livelli di rendimento con 3 gol nelle ultime 8. Il turco sembra tornato quello di inizio stagione dove spesso aveva illuminato il Milan”.

ROBERTO PERRONE A SKY SPORT - "La forza del Milan non è quella di Inter, Juve e Napoli, ma ha fatto una stagione meravigliosa al di sopra delle proprie possibilità. Ha fatto tantissimo, anche perché Ibrahimovic ha 40 anni e non ha potuto giocare tutte le partite, e gli attaccanti non sono dei goleador. Ma nonostante questo il Milan è riuscito a tamponare tutto ciò. Io guarderei il bicchiere mezzo pieno".

MATTEO MARANI A SKY SPORT - “Juventus-Milan è una sfida fondamentale perché nessuna delle due può perdere terreno. Questa partita è un fuori o dentro per la Champions League, anche perché Atalanta e Napoli cercheranno di riprendersi dopo i pareggi di ieri”.

SANDRO PICCININI A SKY SPORT - “La situazione è molto pesante, ma ha risposto bene Paolo Maldini che ha ribadito che non sono i tifosi a decidere chi gioca o chi non gioca e chi rinnova o non rinnova. Donnarumma è sempre decisivo per il Milan anche se non si conosce ancora bene il suo futuro. Ci mancherebbe altro che Gigio non giochi nella partita più importante della stagione contro la Juventus. Il Milan è in una situazione delicata perché ha tanti giocatori con il fiato corto nonostante la vittoria con il Benevento, ma questo scontro diretto ha un valore pazzesco”.

SERGIO PELLISSIER A TUTTOMERCATOWEB - "Il Milan stava facendo più delle aspettative. Non era la squadra candidata a vincere il campionato anche se sembrava andare molto bene. L’Inter ha fatto una cavalcata importante ed è sempre stata tosta da affrontare".

PAOLO DI CANIO A SKY SPORT - “Chi vince fra Juventus e Milan è quasi in Champions. La Juve ha giocato peggio rispetto ad altre volte nonostante la vittoria sull’Udinese, mentre il Milan ha fatto il suo contro il Benevento che è la peggior squadra del momento. Chi perde prende la botta e a livello di testa poi non sarà facile reagire”.

BEPPE BERGOMI A SKY SPORT - “Il Milan arrivava da 2 sconfitte consecutive dove nei secondi tempi la squadra era calata. Però il Milan sotto l’aspetto del gioco non è mai calato, e ora si giocano tutto, o quasi tutto, contro la Juventus nello scontro diretto”.