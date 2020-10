Di Stefano: “Milan, Ibra ha cambiato tutto. Leao può diventare l’arma in più”

MILANO – Il giornalista Peppe Di Stefano, tramite i microfoni di Sky Sport, ha esaltato la prestazione fornita nel derby da Zlatan Ibrahimovic: “L’impatto di Ibra è stato devastante sin dal suo ritorno nella scorsa stagione. Il Milan post lockdown è primo in classifica. Inoltre da gennaio ha segnato 71 gol, mentre prima aveva non pochi problemi in fase realizzativa. Ibra ha cambiato tutto. Ieri non ha perso un solo contrasto aereo ed è stato fondamentale nel dare indicazioni ai compagni. Ad esempio a Rafael Leao, che ha giocato molto bene. Il portoghese può diventare davvero un’arma in più se Pioli riesce ad educarlo bene tatticamente”.