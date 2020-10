Deulofeu: “Sono stato vicino al ritorno in rossonero”

MILANO – Domenica il Milan sarà ospite dell’Udinese nel sesto turno di Serie A e la squadra rossonera si ritroverà di fronte un ex come Gerard Deulofeu, protagonista all’ombra del Duomo da gennaio a giugno 2016. L’attaccante esterno spagnolo ne ha parlato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Non vedo l’ora di affrontare il Milan. Sta facendo molto bene in questo avvio di stagione, ma sono convinto che se giochiamo con più intensità possiamo vincere, anche perché dobbiamo fare punti. Nell’ultima sessione di mercato c’era l’opzione di tornare in rossonero, così come ci sono stati contatti col Napoli e altre grandi società. Poi si è deciso per Udine perché a me serve giocare con continuità per tornare al mio livello”.