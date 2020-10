Derby, Theo-Hakimi: la sfida nella sfida si gioca sulla fascia

MILANO – Oggi Milan e Inter si affrontano a San Siro, in quello che forse può esser considerato il derby più anomalo di sempre: senza tifosi e con diversi giocatori assenti a causa del Covid-19. Tuttavia saranno regolarmente in campo Theo Hernandez tra le fila rossonere e Achraf Hakimi in quelle nerazzurre. Una sfida nella sfida, poiché i due, oltre ad essere molto amici, sono stati compagni di squadra nel Real Madrid, laureandosi anche Campioni d’Europa nella stagione 2017/2018. Oggi si ritrovano in campo, da avversari, sulla stessa corsia. Il francese è ormai una certezza del nostro campionato, alla seconda stagione in Italia. Il marocchino, dal canto suo, è alla prima esperienza in Serie A ma ha iniziato alla grande, dimostrando subito di esser stato uno dei migliori acquisti della scorsa sessione di mercato. Il derby nel derby è servito.