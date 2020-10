Derby, Serena: “Pioli è l’arma in più del Milan”

MILANO – In vista della stracittadina di Milano, in programma sabato 17 ottobre, Aldo Serena, doppio ex della sfida, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it: “Nel complesso la rosa dell’Inter è superiore per qualità, ma dalla parte del Milan, oltre all’ottimo lavoro della dirigenza, c’è il lavoro di Pioli, il quale è riuscito a toccare le corte giuste in ogni suo giocatore. Penso che in questo Milan ci sia tanto di Stefano. Poi la società si è mossa con attenzione in un mercato difficile a causa del Covid. Il Milan, tenendo il telaio della scorsa stagione, mi sembra che abbia rafforzato la squadra con innesti di livello. Uno su tutti è Sandro Tonali, che era cercato da tantissime squadre europee”.