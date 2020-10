Derby, Sconcerti: “Inter più forte e pronta, ma se dovesse vincere il Milan…”

MILANO – Attraverso calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato del derby che sabato metterà di fronte Milan e Inter a San Siro: “Per i rossoneri sarà il primo vero banco di prova della stagione. La marcia del Milan dopo il lockdown è stata bella e gioiosa, culminata nella partita rimontata e dominata con la Juventus. Ora il divertimento è finito. Sabato ci sarà una forte pressione nervosa e una buona ansia da risultato. Sarà per molti giocatori il primo vero risultato che conta. L’Inter è più forte, più pronta, da anni lavora per questo tipo di avventure. Il Milan dovrà andare oltre la sua gioventù e la sua qualità di base. Dovrà esserci e moltiplicarsi in ogni zona del campo. Dovesse però riuscirci, sarebbe davvero da vertice”.