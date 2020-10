MILANO – La stracittadina è ormai alle porte e mister Stefano Pioli attende di riavere a disposizione tutti quei calciatori che nei giorni scorsi sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Domani il tecnico rossonero parlerà in conferenza stampa a Milanello per presentare la sfida contro i cugini nerazzurri. L’appuntamento è alle ore 14 e sarà trasmesso in diretta sull’applicazione ufficiale del club. Sul nostro sito potrete seguire il live testuale.