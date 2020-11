Delio Rossi: “Pioli e De Zerbi rivelazioni del campionato”

MILANO – L’allenatore Delio Rossi, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato dei tecnici che stanno sorprendendo in questo campionato: “Se dico Pioli e De Zerbi non credo di sbagliare. In una situazione difficile il tecnico del Milan ha fatto bene e sta continuando a lavorare ottimamente. Altri allenatori, pur facendo bene, hanno squadre ancor più strutturate e quindi sono agevolati. Per esempio Gattuso e Inzaghi hanno lavorato in modo egregio, ma hanno un materiale diverso. Mi è piaciuto anche Fonseca, il quale è riuscito ad imporsi in una situazione non semplice”.