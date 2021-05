Dalot: post su Instagram per ringraziare, anche lui ai saluti

Diogo Dalot annuncia il suo addio al Milan con un post su Instagram.

Redazione Il Milanista

UN ALTRO ADDIO -Diogo Dalot ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare il club. Dopo Mario Mandzukic anche lui sembra essere ai titoli di coda con il Milan. L'esterno di difesa, in prestito dal Manchester United, si è sempre fatto trovare pronto ogni qualvolta è stato chiamato in causa.

Il difensore portoghese si dice molto soddisfatto per la sua avventura rossonera, orgoglioso di aver fatto parte del club di Via Aldo Rossi. Dal suo post emerge l'enorme felicità del terzino per aver raggiunto in extremis la qualificazione in Champions League, che mancava da ben otto anni.

Diogo Dalot ha collezionato 21 presenze in Serie A, segnando un gol e fornendo un assist. Impiegato quasi sempre a gara in corso dal mister Stefano Pioli, ha cambiato varie volte la sua posizione in campo. Ha ricoperto infatti i ruoli di terzino destro, terzino sinistro e ala destra. Il suo apporto è sempre stato determinante, pur avendo vissuto alti e bassi durante la stagione.

CACCIA AL SOSTITUTO - Ora il Milan dovrà tornare sul mercato per rimpiazzare il terzino rossonero di ritorno al Manchester United. Torna di moda il nome di Serge Aurier, terzino ivoriano del Tottenham che era stato già cercato insistentemente un anno fa.

Da considerare, però, che l’ivoriano percepisce un ingaggio elevato e questo può essere un ostacolo all’eventuale trattativa.

Il profilo che il Milan cerca è sicuramente quello di un giovane, che però possa avere una discreta esperienza europea, per poter competere su tutti fronti il prossimo anno.

L'obiettivo del Milan è quello di assicurarsi un giocatore affidabile, con un ingaggio non troppo elevato, ma che possa dare garanzie sulle fasce.

Il mercato deve ancora cominciare, ma il club rossonero è già molto attivo su quel fronte, per cercare di cogliere al volo la prima vera opportunità che gli busserà alla porta.

Quello che è certo è che il Milan voglia essere competitivo su più fronti il prossimo anno, per poter avere un ruolo da protagonista anche in Champions League.