Dall’Inghilterra: Milan, accordo con il Chelsea per il prestito di Rudiger

MILANO – Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore centrale e, stando ad un’indiscrezione rimbalzata pochi istanti fa direttamente dall’Inghilterra, sarebbe stato raggiunto un accordo con il Chelsea per Antonio Rudiger. Il tedesco di origini sierraleonesi, classe 1993, è finito ai margini del gruppo guidato da Frank Lampard e ha dato la propria disponibilità a tornare in Italia, dove ha già giocato con la maglia della Roma dal 2015 al 2017. Stando a quel che riferisce Sky Sport Premier League, Milan e Chelsea avrebbero raggiunto la fumata bianca sulla base di un prestito secco. A meno che non si verificheranno colpi di scena nelle prossime ore, sarà proprio Rudiger l’ultimo colpo di questa campagna acquisti rossonera.