Milan, il tempo stringe: ultime ore disponibili per un altro colpo in difesa

MILANO – Siamo ormai giunti all’ultimo giorno di questa inedita sessione di calciomercato, svoltasi tra settembre e ottobre. Il conto alla rovescia è cominciato: questa sera, alle 20, calerà il sipario sulla campagna acquisti. Restano quindi poche ore al Milan per regalare a mister Pioli un altro difensore. Ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Diogo Dalot, ma il club sa che non può bastare: l’obiettivo è prendere un altro centrale, in prestito, per completare il reparto arretrato che, attualmente, deve ancora fare a meno di Romagnoli, Musacchio e Duarte. I nomi sul taccuino di Maldini e Massara sono due: Kabak, classe 2000 e Rudiger, classe 1993. I contatti con Schalke 04 e Chelsea sono costanti: il ballottaggio tra il turco e il tedesco è serrato e per il Milan è ormai diventata una corsa contro il tempo.