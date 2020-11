Dalla Spagna: Milan-Donnarumma, c’è la fumata bianca

MILANO – Sono giorni fondamentali in casa rossonera per capire se Gigio Donnarumma rinnoverà il proprio contratto. Le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni inducono all’ottimismo, ma in Spagna sono persino certi che l’accordo sia stato già trovato. Stando infatti a ciò che riporta ‘todofichajes.com’, il portiere classe ’99 starebbe per firmare un rinnovo da 7 milioni di euro a stagione. Non solo, ma secondo il portale iberico il Milan avrebbe accettato di inserire una clausola rescissoria intorno ai 60 milioni. Insomma, sembra che la fumata bianca sia davvero arrivata. Il conto alla rovescia è iniziato e si attende solamente l’annuncio ufficiale.