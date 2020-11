Dalla Nigeria – Osimhen salta la sfida col Milan

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Marte, il giornalista nigeriano Oma Akatugba ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen: “Ha rimediato una lussazione alla spalla. Dovrebbe star fermo per qualche settimana, quindi non sarà a disposizione per la partita contro il Milan. Lo staff medico della nazionale nigeriana ha fatto pervenire a noi giornalisti che il ragazzo starà fuori per alcune settimane. Poi, ovviamente, sarà lo staff del Napoli a doversi occupare del suo recupero”.