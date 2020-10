Dalla Francia – Milan, accordo con Simakan: ora si tratta con lo Strasburgo

MILANO – Rimbalza dalla Francia l’indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe trovato un accordo con Mohamed Simakan, difensore classe 2000 in forza allo Strasburgo. Secondo RMC Sport, il club rossonero avrebbe raggiunto l’intesa col giocatore per un contratto quinquennale, ma ora occorre convincere lo Strasburgo a cederlo. Simakan può giocare sia come centrale che da terzino e un suo eventuale arrivo potrebbe anche non escludere quello di Rudiger: il Milan infatti sta per cedere Laxalt e Simakan potrebbe essere ingaggiato proprio come suo sostituto.