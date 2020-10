Milan, Laxalt ad un passo dal Celtic

MILANO – Sta per concretizzarsi il trasferimento di Diego Laxalt in Scozia. Il terzino uruguayano vestirà la maglia del Celtic, avversario proprio del Milan nei gironi di Europa League. Come riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l’operazione è in dirittura d’arrivo. Le due società hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito annuale secco. Nella giornata odierna, una volta concluse le visite mediche a Londra, Laxalt volerà a Glasgow per firmare il contratto che lo legherà al club biancoverde.