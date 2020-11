Cosmi: “Milan meritatamente primo, ma senza Ibra farà un po’ di fatica”

MILANO – L’allenatore Serse Cosmi, contattato dalle frequenze di Radio Sportiva, si è espresso sulla stagione che sta svolgendo il Milan: “E’ sorprendente vederlo in cima alla classifica, tuttavia già nella parte finale dello scorso campionato aveva mandato segnali molto importanti. Il Milan sta andando sopra le aspettative non perché le altre balbettino, ma perché sta esprimendo grande gioco e personalità: vedo una squadra che crede molto nel lavoro del proprio allenatore, con dei giovani che giocano quasi da veterani. I rossoneri meritano questa posizione in classifica. Ibra? Pensare che qualcuno riesca a fare ciò che fa lui è impossibile, non tanto nella realizzazione, quanto in quello che lui dà alla squadra come riferimento emotivo e tattico. Senza Ibrahimovic credo che il Milan avrà qualche difficoltà in più”.