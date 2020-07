Condò: “Pioli ha meritato la conferma, ma ora servono tre o quattro rinforzi”

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Paolo Condò, contattato da MilanNews.it, si è espresso sulla conferma di Stefano Pioli: “Sono molto contento che sia stato confermato, dopo quello che ha fatto è un atto di giustizia e soprattutto permette al Milan di non ripartire da zero ma da una base solida. Che sia un quinto, un sesto o un settimo posto, anche quest’anno sarà un piazzamento europeo. Inoltre ci sono dei punti fermi importantissimi in squadra, come Donnarumma, Romagnoli, Theo, Bennacer, Rebic, Calahnoglu e Kessié: cominciano ad essere tanti i giocatori che posso ipotizzare in una squadra da scudetto. Bisognerà tuttavia comprarne altri tre o quattro e proseguire il lavoro di Pioli, perché nella rosa della Juventus ci sono 14 punti fermi, mentre il ora Milan ne può contare circa la metà”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grossa novità per il mercato rossonero. Svolta improvvisa per il colpo da 30 milioni: ecco l’idea a sorpresa che può sbloccare la trattativa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live