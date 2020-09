Collovati: “Milan, Tonali offre molte soluzioni. Si potrebbe anche cambiare modulo”

MILANO – Ai microfoni di Rai Sport, l’ex difensore rossonero Fulvio Collovati ha parlato di Sandro Tonali, lasciato anche ieri sera fuori dalla formazione titolare: “E’ arrivato da poco ed è molto giovane, ovvio che debba ambientarsi. La stagione è appena iniziata e avrà le sue occasioni. Attualmente la coppia Bennacer-Kessié mi sembra inamovibile, però si gioca ogni tre giorni, quindi Tonali potrebbe trovare molto spazio in Europa League. Le rotazioni sono fondamentali quando si disputano tutte queste partite e la presenza in rosa di Tonali offre molte soluzioni a Pioli. Inoltre, si potrebbe optare anche per un cambio di modulo, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3, con un esterno offensivo in meno e l’inserimento proprio del classe 2000 a metà campo”.