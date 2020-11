Chisoli (Pres. Spezia): “Pobega? Soddisfatti di lui, ne parleremo col Milan”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato anche di Tommaso Pobega: “Abbiamo iniziato la stagione tra mille difficoltà e abbiamo giocato di fatto sempre in trasferta, ma con grandi prestazioni. Quindi al momento siamo soddisfatti, anche del gioco. Non vogliamo solo chiuderci, ma diamo importanza al bel gioco. Vogliamo affrontare i nostri avversari a viso aperto. Pobega? Siamo molto contenti di lui, è stato un innesto importante e indovinato. Per quanto riguarda il suo futuro, parleremo più avanti con il Milan”.