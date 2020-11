Chiarugi: “Milan e Napoli sono da Scudetto. Ecco il mio pronostico per domenica…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Luciano Chiarugi, doppio ex di Napoli-Milan, ha parlato della sfida in programma domenica sera: “Intanto alla squadra rossonera bisogna solo fare i complimenti; ha trovato una sua identità e gioca bene. Soprattutto ha recuperato la voglia di tornare ad essere una grande squadra. È merito di Pioli e Maldini, ma anche del ritorno di Ibrahimovic, che sta facendo cose straordinarie. Quella col Napoli è sicuramente una gara affascinante. Il pareggio potrebbe anche star bene al Milan, ma i rossoneri giocano sempre per vincere e ciò evidenzia una grande mentalità. Si tratta di una partita che potrebbe dire qualcosa anche in chiave classifica. Sia Milan che Napoli potrebbero diventare realmente le dirette concorrenti della Juventus per la vittoria dello Scudetto. Pronostico per domenica? Dico un pareggio, che probabilmente starebbe bene a entrambe”.